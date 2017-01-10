Kar tatilinin tadını kayarak çıkardılar

Kocaeli’de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızaklardan kayarak gönüllerince eğlendi.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Kocaeli’nin bazı ilçelerinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Kocaeli Valiliğin eğitime ara vermesi en çok çocuklara yaradı. Yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar eğimli yerleri kayak pistine çevirdi. Eğimli yolları yanlarında getirdikleri poşetlerle kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.