Kar yağışıyla Kartepe beyaza büründü

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sebebiyle Kartepe beyaza büründü.

Kartepe’de yüksek rakımlı noktalarda kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ilçe tamamen beyaza büründü. Yolların açık olduğu ve hayatı olumsuz etkileyecek bir durumun yaşanmadığını belirten Kartepe Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının sabah saatlerinden itibaren devam ettiğini açıkladı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri eğitime verilen 1 günlük arada okul bahçelerinde kar küreme çalışmalarında bulundu. Cami çevrelerini de mercek altına alan ekipler gün boyu tuzlama çalışması yaptı. Kartepe genelinde belediye ekipleri hummalı bir çalışma sergileyerek günlük hayatın sorunsuz devam etmesi için 24 saat aralıksız hizmet verdi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 38 personel, 8 JCB, 3 greyder, 2 loder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 3 kamyonetten oluşan karla mücadele ekibi ilçe içi ulaşımın sağlandığı ana arterler, köy yollarında tuzlama, kar küreme ve süpürme işlemi yaptı.