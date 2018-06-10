Karabacak, Kocaeli mitingi için çarşı pazar dolaşıyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçim çalışmalarına vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan Kocaeli mitingine davet ederek devam etti. Eşi Teslime Karabacak, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile birlikte pazar esnafı, İstasyon Caddesi esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek mitinge davet eden Başkan Karabacak, “Cumartesi Pazarımızdaki pazarcı esnaflarımızla, İstasyon Caddesi’ndeki esnaflarımızı ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kendileri ile sohbet edip, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan mitingimize davet ettik. Darıca’mızın değerli vatandaşlarına göstermiş oldukları yoğun teveccüh için teşekkür ederim. 24 Haziran Seçimlerinde güçlü Türkiye için, geleceğimiz için durmak yok yola devam diyoruz. Halkımızdan aldığımız güç ve enerjiyle seçim gününe kadar durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.