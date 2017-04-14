Karabacak, oyunu Aslan Çimento İlkokulunda kullanacak

Darıca Aslan Çimento İlkokulu’nda 09.30’da 1331 numaralı sandıkta oyunu kullanacak olan Başkan Karabacak, referandumun ülke için hayırlı olmasını diledi. Başkan Karabacak, “Yeni anayasa ve ülkemizdeki yönetim sistem değişikliğini içeren referandumda bütün vatandaşlarımızın demokratik hakkını kullanarak tercihini yapacağı, barış ve huzur içinde bir seçim diliyorum. Referandum sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki kazanan ülkemiz olacaktır. Yeni yönetim sisteminde güçlü hükümetlerle, güçlü Türkiye’nin önünü açacağımız bu tarihi süreci de atlatarak, yolumuza devam edeceğiz. Çabamız yarınlarımız olan çocuklarımıza ve gençlerimize güçlü ve bölgesinde lider bir ülke bırakmak” dedi.