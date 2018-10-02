Karamürsel için yol çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımın rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesi için dev projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel kent merkezinden geçen D-130 üzerinde dalçık kavşak çalışması yapılıyor. Kent meydanı bölgesini içine alan çalışma, D-130'daki araçların Bursa yönüne transit geçişlerini sağlarken, kent merkezi trafiğine de akıcılık kazandıracak. Tünel üzerinde dört adet dönüş, dört adet de cadde bağlantısı yer alacak. Karamürsel'de ulaşıma nefes aldıracak dalcık, kavşakta fore kazık ve altyapı çalışmaları ve içme suyu yağmur suyu ve atık su hattı imalatları gerçekleştiriliyor. 290 metrelik tünel kısmıyla şehirlerarası yolculuk yapan araçların şehir merkeziyle bağını kesecek olan proje, ilçenin iki yakasını birleştirecek.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-130 üzerinde bir başka kavşak projesini daha hayata geçiriyor. Gölcük Yüzbaşılar kavşağında Köprülü Kavşak uygulamaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Köseköy'de de Köprülü Kavşak çalışmaları sürdürüyor. D-130 İzmit sanayi bölgesinde de projesi Büyükşehir'e ait olan bir köprülü kavşak inşa ediliyor.