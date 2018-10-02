İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karamürsel için yol çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel kent merkezi D-130 üzerindeki kavşak çalışmalarını sürdürüyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımın rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleşmesi için dev projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel kent merkezinden geçen D-130 üzerinde dalçık kavşak çalışması yapılıyor. Kent meydanı bölgesini içine alan çalışma, D-130'daki araçların Bursa yönüne transit geçişlerini sağlarken, kent merkezi trafiğine de akıcılık kazandıracak. Tünel üzerinde dört adet dönüş, dört adet de cadde bağlantısı yer alacak. Karamürsel'de ulaşıma nefes aldıracak dalcık, kavşakta fore kazık ve altyapı çalışmaları ve içme suyu yağmur suyu ve atık su hattı imalatları gerçekleştiriliyor. 290 metrelik tünel kısmıyla şehirlerarası yolculuk yapan araçların şehir merkeziyle bağını kesecek olan proje, ilçenin iki yakasını birleştirecek.


Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-130 üzerinde bir başka kavşak projesini daha hayata geçiriyor. Gölcük Yüzbaşılar kavşağında Köprülü Kavşak uygulamaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Köseköy'de de Köprülü Kavşak çalışmaları sürdürüyor. D-130 İzmit sanayi bölgesinde de projesi Büyükşehir'e ait olan bir köprülü kavşak inşa ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.