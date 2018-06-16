Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 12:34

Karamürsel itfaiye müfreze binasının çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’e yapılacak olan Karamürsel itfaiye müfreze binasının temel çalışmalarına başlanıldı.

Karamürsel itfaiye müfreze binasının çalışmaları başladı

16 Haziran 2018 12:34


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e yeni bir itfaiye müfreze binası kazandırıyor. Pek çok olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için müfreze binaları yenileniyor. İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre sürekli yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesii olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek için çaba harcıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Karamürsel’e yeni bir müfreze binası kazandırıyor.


Çalışmaları başlayan müfreze binasının temel hafriyat imalatı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında binanın 1 numaralı istinat perdesinin imalatı tamamlandı. Farklı yüksekliklerdeki 1 numaralı istinat duvarının donatı, kalıp, imalatları ise tamamlanarak betonu imalatına devam ediliyor. Diğer yandan da temel hafriyat çalışmaları sürüyor.


3 katlı olacak yapı bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bina bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak. Karamürsel İtfaiyesi’nin yeni müfreze binası, 5 araç kapasitesine sahip olacak. Binanın bodrum katında eğitim salonu, mescit, şadırvan, nomeks- çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alacak. Zemin katında ise garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katta yatakhaneler ve spor salonu oluşturulacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç