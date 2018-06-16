Karamürsel itfaiye müfreze binasının çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e yeni bir itfaiye müfreze binası kazandırıyor. Pek çok olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için müfreze binaları yenileniyor. İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre sürekli yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesii olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek için çaba harcıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Karamürsel’e yeni bir müfreze binası kazandırıyor.

Çalışmaları başlayan müfreze binasının temel hafriyat imalatı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında binanın 1 numaralı istinat perdesinin imalatı tamamlandı. Farklı yüksekliklerdeki 1 numaralı istinat duvarının donatı, kalıp, imalatları ise tamamlanarak betonu imalatına devam ediliyor. Diğer yandan da temel hafriyat çalışmaları sürüyor.

3 katlı olacak yapı bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bina bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak. Karamürsel İtfaiyesi’nin yeni müfreze binası, 5 araç kapasitesine sahip olacak. Binanın bodrum katında eğitim salonu, mescit, şadırvan, nomeks- çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alacak. Zemin katında ise garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katta yatakhaneler ve spor salonu oluşturulacak.