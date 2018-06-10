Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Özellikle şehirlerarası karayolları üzerlerine yapılan kavşaklar trafiği akıcı hale getirerek şehirlerde trafik stresinin de önüne geçiyor. Kentteki kilit noktalarda uygulanan bu kavşaklardan biri de Karamürsel’e geliyor. Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından olan D-130 karayolu, Karamürsel kent meydanında battı- çıktı şeklinde düzenleniyor. Kentin merkezinin bütünlük kazanacağı Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin her geçen gün geliştiğini belirterek, “Ben bir sene Karamürsel’de ortaokulda okumuş bir kardeşinizim. Şu yoldan bir sene boyunca yürüyerek gittim geldim. AK Parti iktidara geldiğinde bizim burada bölünmüş yolumuz yoktu. Hatırlayın, İzmit’ten Gölcük’e kadar bir yola başlamışlardı. Bir sürü yolsuzluk iddialarından dolayı yarım kalmıştı. Oda deprem parasıyla yapılan bir yoldu. Biz iktidara gelir gelmez bu yolu Yalova’ya kadar duble yol haline getirdik. Şimdi oda ihtiyaca karşılık gelmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey sağ olsun, yaptığımız istişarelerle Karamürsel’imizin bu merkezi için bu proje yapılıyor. Karamürsel’imizin bu merkezi çok sıkıştı. Trafik ışıkları Karamürsel çok ciddi bir yük getiriyor. Burada yapılacak olan battı çıktıyla transit trafiğinin yükünü azaltmak için bu projenin kararı alındı” dedi.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu ise vatandaşların rahatlığı için çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek, “Şehirlerimizden köylerimize kadar alt yapısında üst yapısına, çevresiyle, sosyal ve eğitim hizmetleriyle hamd olsun güzel hizmetler yaptığımıza inanıyoruz. Halkımızdan bunun takdirini, teşekkürünü ve duasını alıyoruz. Verdiğimiz sözleri ve vaatleri de bir bir yerine getiriyoruz. Başladığımız hiçbir işi bugüne kadar yarım bırakmadık. İnşallah bu iş de yıl sonu gelmeden bitecek. Yıl başına bu tüneli açacağız. Böylelikle bu tünelle Karamürsel’imizin alt kesimi ile üst kesimini bir araya getirecek. Bizim için halkımızın istek ve talepleri çok önemlidir. Biz halkımızın istek ve taleplerine göre projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 290 metre kapalı kısmıyla D-130’un iki yakasını birleştirecek olan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nın temeli dualarla atıldı. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projenin yapılması için gerçekleştirilen ihalede 41 milyon 967 bin TL ile en düşük teklifi veren firma daha önceden çalışmalara başlamıştı. Şantiye kurulumunu tamamlayarak imalat öncesi trafik aktarım çalışmalarına başlayan yüklenici firma projeyi yıl sonuna kadar tamamlayacak.

Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapımına başlanan dalçık projesi, D-130 karayolu üzerinde uygulanacak. 19 metre genişliğinde olacak tünel geçişli köprülü kavşağın 290 metre uzunluğunda kapalı kısmı bulunacak. Proje 2x2 şeritli dalcık olarak uygulanacak. Ayrıca proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı yeniden düzenlenecek.