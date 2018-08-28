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28 Ağustos 2018 12:52

Karamürsel trafiği dalçık kavşakla rahatlayacak

Karamürsel şehir merkezi geçişini kolaylaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130’da tünel geçişli kavşak inşa ediliyor.

Karamürsel trafiği dalçık kavşakla rahatlayacak

28 Ağustos 2018 12:52


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik akışının yoğun olduğu şehirlerarası yolarda ulaşımı akıcı hale getirmek için çalışmalar yapıyor. İlçe merkezlerinden geçen bu yollar zaman zaman trafik ışıkları nedeniyle yoğunlaşıyor. Büyükşehir Belediyesi bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için yeni kavşaklar inşa ediyor. Bunlardan biri olan Karamürsel kent meydanı tünel geçişli kavşak projesi ilçe merkezinde trafiği akıcı hale getirirken giriş çıkışlarda da kolaylık sağlayacak.


Karamürsel Kent Meydanı’nda tünel geçişli dalçık projesi hayata geçiriliyor. Yapım çalışmaları devam eden projede fore kazık uygulamaları devam ediyor. Projede içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatları imalatları gerçekleştiriliyor. 290 metre kapalı kısmıyla D-130 Karamürsel ilçe merkezinin iki yakasını birleştirecek proje ilçeye bütünlük kazandıracak.


Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapılan dalcık, D-130 karayolu üzerinde gerçekleştiriliyor. 19 metre genişliğe sahip olacak tünel geçişli köprülü kavşağın 290 metre uzunluğunda kapalı kısmı bulunacak. Proje 2 çarpı 2 şeritli dalcık kavşak olarak uygulanıyor. Proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı da yeniden düzenlenecek.


Proje kapsamında 17 bin 470 metreküp muhtelif beton, 5 bin 650 ton demir kullanılırken zemine 18 bin 250 metre kazık çakılıyor. Projede 28 bin 500 ton temel tabakası asfalt, 21 bin 700 ton asfalt, 52 bin 500 metrekare taş mastik serilecek. Kavşakta 4 bin 750 metrakre parke, 6 bin 500 metre bordür kullanılacak. Çalışmada 3 bin 110 metre drenaj, 2 bin 450 metre kanalizasyon ve 2 bin 640 metre içme suyu hattı yapılıyor.




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