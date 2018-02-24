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24 Şubat 2018 10:57

Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesisinin havuz kısmının yapımına başlanıldı.

Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yükseliyor

24 Şubat 2018 10:57


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her bölgesinde spor tesislerini yaygınlaştırıyor. Kimi yerde spor salonları, kimi yerde yüzme havuzlarıyla halka her alanda spor imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda inşa edilen Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun çalışmaları da devam ederken tesisin havuz kısmının yapımına başlanıldı. Tesis tamamlandığında Karamürsel’de yüzme sporunun gelişmesine katkı sağlayacak.


Büyükşehir Belediyesi’nin aynı kategoride üçüncü projesi olan yarı olimpik yüzme havuzunun kaba inşaat uygulamaları gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında A Blok üst zemin kat döşeme imalatına başlandı. C Blok üst zemin kat kolon imalatı ise devam ediyor. 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edilecek. Alt zemin katta bay ve bayan spor salonları, mescit, mekanik ve elektrik teknik odaları ve tuvalet bulunacak.




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