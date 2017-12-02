Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 11:14

Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki spor tesisi bayraklarına bir yenisini eklemek için başlattığı projelerden biri olan Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

02 Aralık 2017 11:14


Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için düzenlenen temel atma törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Doğan Erol, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Karamürsel AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel’in yetiştirdiği Türkiye’nin efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı ile Karamürselliler katıldı.


Temel atma töreni Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nun konuşması ile başladı. Başkan Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yönelik büyük hizmetleri olduğunu kaydederek, bu yatırımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.


Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçeye kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun yüzme sporuna önemli katkı sunacağını söyledi. Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla Körfez’de yeniden yüzmeye başladıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Biz herkesin spor yapmasını ve en güzel spor dallarından biri olan yüzmeden yararlanmasını istiyoruz. Bu nedenle her ilçemize bir havuz açmayı hedefliyoruz. Allaha şükür ki, bu tür hizmetleri yapacak imkanlara kavuştuk. İnşallah gençlerimiz, bizlerin yaptıklarından daha iyilerini yapacaklar” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona birlikte basarak Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temelini attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç