Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için düzenlenen temel atma törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal, Gökmen Mengüç, Doğan Erol, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Karamürsel AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Murat Aydın, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel’in yetiştirdiği Türkiye’nin efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı ile Karamürselliler katıldı.

Temel atma töreni Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nun konuşması ile başladı. Başkan Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yönelik büyük hizmetleri olduğunu kaydederek, bu yatırımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçeye kazandırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun yüzme sporuna önemli katkı sunacağını söyledi. Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla Körfez’de yeniden yüzmeye başladıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Biz herkesin spor yapmasını ve en güzel spor dallarından biri olan yüzmeden yararlanmasını istiyoruz. Bu nedenle her ilçemize bir havuz açmayı hedefliyoruz. Allaha şükür ki, bu tür hizmetleri yapacak imkanlara kavuştuk. İnşallah gençlerimiz, bizlerin yaptıklarından daha iyilerini yapacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona birlikte basarak Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temelini attı.