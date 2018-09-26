Karamürsel'de 6 ayda 41 aranan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polis ekiplerince son 6 ay içerisinde yapılan uygulamalarda, aranması olduğu belirlenerek gözaltına alınan 112 kişiden 41'i tutuklandı. Uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından son 6 ay içinde ilçe genelinde huzur ve güvenin korunması adına yapılan uygulamalarda 85 bin 464 şahıs hakkında ‘GBT' sorgusu yapıldı. Bu sorgularda aranması olduğu belirlenen 112 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar kapsamında ayrıca 49 şahsa kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, imal etmek, satmak ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 125,24 gram çeşitli uyuşturucu madde, 285 ecstasy hap, farklı çaplarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 susturucu ile çok sayıda silah ve tüfeklerde kullanılan mühimmat yakalandı.