Karamürsel'de gündem ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Konuşa Konuşa programları kapsamında Karamürsel'de vatandaşlarla bir araya gelerek ulaşım sorunlarını konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, “Konuşa Konuşa” programları kapsamında Karamürsel'de vatandaşlarla bir araya geldi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın da katıldığı buluşmada konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Alkaç, “Bu toplantımızın amacı ilçemizde yaptığımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek, dertlerinizi ve sorunlarınızı dinlemek, dertlerinize ve sorularınıza elimizden geldiğince birlikte çözüm bulmak. Bizim için en önemlisi halkımızla birlikte ortak hareket etmektedir” diye konuştu.

Vatandaşlar buluşmasında Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, gerçekleştirdiği sunum sonrası beraberindeki büyükşehir yetkilileri ile özellikle ulaşım ile ilgili soruları cevapladı. Tüm soruları ayrı ayrı not alan büyükşehir yetkileri buluşmanın ardından ilçede yapımı devam eden projeleri gezerek, yerinde inceledi.