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23 Mayıs 2018 12:10

Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı

Yapım çalışmalarına başlanan Karamürsel köprülü kavşağı, 270 gün içinde tamamlanacak.

Karamürsel’de köprülü kavşak çalışmalarına başlandı

23 Mayıs 2018 12:10


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Özellikle şehirlerarası karayolları üzerlerine yapılan kavşaklar trafiği akıcı hale getirerek şehirlerde trafik stresinin de önüne geçiyor. Kentteki kilit noktalarda uygulanan bu kavşaklardan biri de Karamürsel’e geliyor. Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan D-130 karayolu, Karamürsel kent meydanında battı- çıktı şeklinde düzenleniyor. Kentin merkezinin bütünlük kazanacağı projede çalışmalar başladı.


290 metre kapalı kısmıyla D-130’un iki yakasını birleştirecek olan proje, ilçeye bütünlük katacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi projenin yapılması için gerçekleştirilen ihalede 41 milyon 967 bin TL ile en düşük teklifi veren şirket ile çalışmalara başladı. Şantiye kurulumunu tamamlayarak imalat öncesi trafik aktarım çalışmalarına başlayan yüklenici firma projeyi 270 gün içinde tamamlayacak.


Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapımına başlanan dalcık projesi, D-130 karayolu üzerinde uygulanacak. 19 metre genişliğinde olacak tünel geçişli köprülü kavşağın 290 metre uzunluğunda kapalı kısmı bulunacak. Proje 2’e 2 şeritli dalcık olarak uygulanacak. Ayrıca proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı yeniden düzenlenecek.


Proje kapsamında 17 bin 470 metreküp muhtelif beton, 5 bin 650 ton demir kullanılması planlanırken, zemine de 18 bin 250 metre kazık çakılacak. Projede 28 bin 500 ton temel tabakaları, 21 bin 700 ton asfalt, 52 bin 500 metrekare taş mastik asfalt serilecek. Kavşakta 4 bin 750 metrakre parke, 6 bin 500 metre bordür kullanılacak. Çalışmada 3 bin 110 metre drenaj, 2 bin 450 metre kanalizasyon ve 2 bin 640 metre içme suyu hattı yapılacak.




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