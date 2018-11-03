Karamürsel'de olimpik havuz hazırlanıyor

Karamürsel'de inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Karamürsel ilçesi geniş sahil şeridiyle yeşilin ve mavinin buluştuğu ilçeler arasında yer alıyor. Burada zaman zaman çeşitli su sporları aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Dalış, yelken ve yüzme sporları Karamürsel'de yapılan su sporlarından birkaç tanesi. Bu sporlarda adından söz ettiren ilçede yeni yeteneklerin keşfi için hazırlık yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pek çok ilçeye kazandırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzları'ndan birini de Karamürsel de inşa ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen tesis, gelecekte yurt içi ve yurt dışında yarışacak yeni isimler yetiştirecek. Tesis içinde süren çalışmalar kapsamında montaj işleri yapılıyor. Yapıda merdiven korkuluk imalatı sürerken B Blokta dış cephe mineral sıva imalatı yapılıyor. C Blokta ise üst zemin kat asma tavan imalatına devam ediliyor. Yapıda elektrik asansör kabin montajı, elektrik yangın algılama sistemi montajı ve elektrik pano imalatına yapılıyor. Havuz içinde ise su yalıtımına devam ediliyor.

Tesis, tamamlandığında su sporlarında kendini geliştirmek isteyen gençlerin eğitim yeri olacak. 18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yüzme havuzu toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip. Yapı alt zemin kat, zemin kat ve 1 kat şeklinde inşa edildi.