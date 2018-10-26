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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan panelvan aracın trafik tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan panelvan aracın trafik tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Karamürsel D-130 karayolu Merkez ışıklar bölgesinde Beytullah Duru (39) yönetimindeki 34 YP 3994 plakalı ticari araç, Yalova istikametinde seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüjde bulunan trafik tabelasına çarparak dururken meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Beytullah Duru, olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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