Karamürsel’de ulaşımı 14 kilometre kısalacak köprü ihale edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel Semetler Köyü’nün ilçe merkezine gidip gelirken yaşadığı sıkıntıları çözmek adına yapılacak köprü için Büyükşehir Belediyesinde ihale gerçekleştirildi. 10 firman katıldığı ihalede en düşük teklifi 3 milyon 38 bin TL ile verilirken, en yüksek teklif ise 4 milyon 914 bin TL oldu. Çalışma tamamlandığında Karamürsel’e gidiş gelişte yaklaşık 14 kilometrelik yol kısalacak.

Semetler köyüne yapılacak olan yeni köprüde 858 metre kazık kullanılacak. Köprü 60 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip olacak. Proje kapsamında 300 ton çelik, bin metreküp beton ve bin 200 ton asfalt kullanılacak. Köprü yapımının yanı sıra proje çerçevesinde 350 metre bağlantı yolu yapılacak.