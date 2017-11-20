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20 Kasım 2017 11:28

Karamürsel’deki 116’ıncı cadde yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel’de yol bakım ve yenileme çalışması gerçekletirdi.

Karamürsel’deki 116’ıncı cadde yenilendi

20 Kasım 2017 11:28


Yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’de bir caddeyi daha baştan sona yenileyerek hizmet soktu. 650 metre uzunluğundaki cadde, kaldırım ve asfalt uygulamasıyla yeni bir yüze kavuştu. Daha önce parke taşla kaplı olan cadde sıcak asfaltla kaplandı.


Karamürsel’deki 116’ıncı cadde yenileme çalışması kapsamında 2 bin 300 ton plentmix alttemel malzeme kullanıldı. Caddeye bin 400 ton binder, 780 ton da aşınma asfaltı serildi. Cadde üzerindeki kaldırımlara toplam 6 bin 500 metrekare parke döşenirken, kaldırım kenarlarına da bin 300 metre bordür yerleştirildi. Yenileme çalışması öncesi 6 metre genişliğinde olan 116’ncı cadde çalışmanın ardından kaldırımlarla birlikte 17 metre genişliğe ulaştı.




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