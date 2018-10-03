Karamürsel'e yeni itfaiye müfreze binası yapılıyor

Karamürsel'e yeni itfaiye müfreze binası yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Pek çok olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için müfreze binaları yenileniyor. İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre sürekli yenileyen Büyükşehir Belediyesi, olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek için çaba harcıyor. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel'e yeni bir müfreze binası kazandırıyor. Çalışmaları süren müfreze binasının çatı parapeti kalıp imalatı tamamlandı. Zemin kat tuğla duvar imalatına devam edilirken bodrum katta da kaba sıva imalatına başlandı. Bodrum katta ayrıca elektrik ve mekanik imalatlarına devam eden ekipler, sıva imalatına da devam edecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, gelecek günlerde birinci kat tuğla duvar, parapet ile elektrik ve mekanik imalatlarına devam edeceklerini belirtti. 3 katlı olacak yapı 2 bin 130 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bina bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak. Karamürsel itfaiyesi yeni müfreze binası, 5 araç kapasitesine sahip olacak. Binanın bodrum katında; eğitim salonu, mescit, şadırvan, çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alacak. Zemin katında; garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katta yatakhaneler ve spor salonu oluşturulacak.