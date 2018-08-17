Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Hasan Basri Öğrenci Yurdu’nda inceleme gerçekleştirdi. İl Temsilcisi Fevzi Utaş ve yönetiminin de yer aldığı ziyarette bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “İlim öğrenmek, ilim öğrenmek için hicret etmek, yüce dinimizin tavsiye ettiği ve çok da makbul gördüğü önemli bir hizmettir. İşte bu yurt, ülkemizin ve insanlığın kalkınması için kentimizde üniversite okuyacak gençlerimize hizmet edecek. İlim Yayma Cemiyetimizin bu gayretleri bu çalışmaları önce kendinize, sonra ailenize, vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olacaktır” dedi.

“İlim Yayma Cemiyeti Hasan Basri Öğrenci Yurdu’nun tamamlandığında yüce dinimizin ilk emri “Oku” burada daha başka bir anlam kazanacak ve gençlerimiz ilim yolunda büyük başarılara ulaşacak” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “İlim Yayma Cemiyetimizin değerli temsilcileri başta olmak üzere çoğu insanımız annesini, babasını, kardeşlerini ve memleketlerini bırakarak gurbet ellere çıkmıştır. Kentlere ilim tahsil etmeye gelmişlerdir. İşte bu noktada gençlerimize sahip çıkmak, ilim yolundaki yürüyüşlerinde vatansever insanların gerek yurtlarda gerekse üniversitelerde rehberlik etmesini çok önemli buluyorum. FETÖ gibi oluşumların ülkemizde bir daha kök salmaması için İlim Yayma Cemiyeti gibi bayrağını ve ülkesine seven, aklını batılılara kiralamamış, hurafe anlayışların peşinden gidenlerin, ilim yolunda seferber olan gençlerimize dokunmalarını istemiyoruz. Onları gençlerimizden uzak tutacağız. Bunun için bu gibi yurtlar, geleceğin sorgulayan, donanımlı ve bilimin ışığında ülkesine katkı sunacak gençlerini hep birlikte yetiştirecek” diye konuştu.

Dünya’nın beklenilen kardeşlik ortamından çok uzağında olduğuna vurgu yapan Karaosmanoğlu, “İnsanlar küreselleşmekte olan dünyanın Allah’ın bizlere bahşettiği imkanlarından yararlanmak yerine, dünyanın geçici hırs ve ihtiraslarına kapılmış durumdalar. Adeta birbirleriyle yarışırcasına hayat sürüyorlar. Sevgi, paylaşmak ve kardeşlik kültürünün ağır darbe aldığı bir dünyada, ne mutlu bize ki bütün bu değerlere sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlayan bir inanç sistemine ve değerli bir gençliğe sahibiz. İşte bu gençlik bu aziz milletin ve Türkiye’nin kalkınması için çok çalışacak. Bu yurdumuz buna hizmet edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye üzerine açılan ekonomik bombardımanın da bu inanç sistemi ile yine son bulacağını ve müreffeh günlerin çok yakın olduğunu da dile dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Şer odaklarına dün izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz, yarın da. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. İlim Yayma Cemiyeti’nin değerli mensupları bu anlamda çok önemli çalışmaları eğitim alanında sürdürmektedir. Her birimizin üzerine büyük sorumlulukları vardır. Gençliğimizi çok iyi yetiştireceğiz. Bu bizim en önemli görevlerimizden birisidir” diyerek ziyaret sonrası yaptığı açıklamaları tamamladı.