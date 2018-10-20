Karateci Enes Bulut madalya getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Enes Bulut, Buenos Aires 2018'de elde ettiği bronz madalya ile Olimpiyat Oyunları tarihinde madalya kazanan ilk Türk karateci unvanını aldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sona erdi. Olimpiyatlarda karate branşında mücadele eden Enes Bulut tarihi bir başarıya imza attı. Başarılı maçlar çıkartan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Enes, bronz madalyayı boynuna takarak olimpiyatlarda ilk madalya kazanan sporcu ünvanını da aldı. 6-18 Ekim tarihleri arasında yapılan organizasyonda 206 ülkeden 15 - 18 yaş aralığındaki 3998 sporcu mücadele verdi. 33 spor dalında gerçekleşen Buenos Aires 2018'de Türkiye 30 bayan, 26 erkek sporcu ile 17 spor dalında temsil edildi. Gençlik Olimpiyat Oyunları programında ilk kez yer alan karate branşında heyecan 17-18 Ekim tarihleri arasında yaşandı. Türk karatesini müsabakalarda kumite +68 kiloda da Büyükşehir Kağıtsporlu Enes Bulut temsil etti. Enes, Buenos Aires 2018'de yer aldığı A Grubu ilk maçında Yeni Zelandalı Raukawa Jefferies'i 1-0, Rus Robert Avakimov'u da 7-0 mağlup etti. Üçüncü maçında Faslı Nabil Ech-Chaabi ile 0-0 berabere kalan Enes, topladığı 5 puanla grubu lider bitirdi. Yarı finalde B Grubu ikincisi İranlı Navid Mohammadi karşısında 3-0 geriye düşen Milli karateci, bitime 8 saniye kala vurduğu ura-mawashi ile skoru 3-3 yapsa da ilk puanı rakibine verdiği için final şansını kaybetti ve statü gereği doğrudan bronz madalyanın sahibi oldu. Enes Bulut, Buenos Aires 2018'de elde ettiği bronz madalya ile Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde madalya kazanan ilk Türk karateci unvanını da aldı.

Madalya töreninin ardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne değerlendirmelerde bulunan Enes Bulut, altın madalyayı hedeflediğini ancak bronz madalya ile organizasyonu noktaladığını belirtip, kazandığı başarıyı şehitlerimize ve ailelerine armağan ettiğini söyledi.