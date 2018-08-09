Kardeş şehir Ardahan’a selam olsun

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programında düzenlenen Kardeş Şehir Ardahanlılar Derneği gecesinde binlerce vatandaş sahile akın ederek gönüllerince eğlendi.

Program öncesi Ardahan Dernek Yönetimi, protokolü Ardahan ilinin lezzetleriyle ağırlarken programda Kadir Akkuş, Yeşim Boz, Atilla Özdemir ve Dilara Senemoğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. Gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Ardahanlılar Dernek Başkanı Nebi Çelik, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabcak’a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Başkan Karabacak ise, “Kardeş şehrimizin güzel insanları kıymetli Ardahanlı hemşehrilerim gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam kardeş şehrimiz Ardahandayız. Kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahip, Asya’dan Avrupa’ya geçiş kapısı olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ovaları, yaylaları, Kura Nehri, Çıldır Gölü, renk renk açan çiçekleriyle güzel ilimiz Ardahan’ın gecesinde sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.

Programda vatandaşlar, yöresel sanatçıların söyledikleri türkülere halaylarla eşlik ederek gecenin tadını çıkardılar.