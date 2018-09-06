Kardeş şehirle işbirliği

Kocaeli’nin kardeş şehri Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaletinden Üniversite Rektörlerinden oluşan bir heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Kocaeli’ne geldiler. Bu bağlamda Maryland Eyaleti’nde bulunan üniversitelerin rektörleri, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda işbirliği yapmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da hazır bulunduğu görüşmelerde birçok işbirliği kararı alındı. Eğitim kurumları hakkında bilgiler alan heyet ile mühendislik projeleri konularında da karşılıklı işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmelerde mühendislik, ticaret konularında ortak iş ve işlemleri gerçekleştirme kararları da alındı

Heyetin onuruna düzenlenen yemeğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da katıldı. Yemekte konuşan Maryland Yüksek Öğretim Konseyi Başkanı Anwer Hasan, iki ülke arasındaki son günlerde yaşanan gergin durumun geçici olduğunu ve insanlar arasındaki dostane ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi. Anwer Hasan, Amerika ve Türk halkları arasında bir problem bulunmadığını ifade etti. İlk iş birliği eğitim alanında yapılmak üzere adımlar atıldı ve sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda da benzer işbirlikleri planlandı.