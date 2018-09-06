Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 12:18

Kardeş şehirle işbirliği

Kocaeli’nin kardeş şehri Maryland Eyaleti’nden gelen heyet eğitimde işbirliği yapacaklarını bildirdiler.

Kardeş şehirle işbirliği

06 Eylül 2018 12:18


Kocaeli’nin kardeş şehri Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaletinden Üniversite Rektörlerinden oluşan bir heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak Kocaeli’ne geldiler. Bu bağlamda Maryland Eyaleti’nde bulunan üniversitelerin rektörleri, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde çeşitli alanlarda işbirliği yapmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da hazır bulunduğu görüşmelerde birçok işbirliği kararı alındı. Eğitim kurumları hakkında bilgiler alan heyet ile mühendislik projeleri konularında da karşılıklı işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmelerde mühendislik, ticaret konularında ortak iş ve işlemleri gerçekleştirme kararları da alındı


Heyetin onuruna düzenlenen yemeğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da katıldı. Yemekte konuşan Maryland Yüksek Öğretim Konseyi Başkanı Anwer Hasan, iki ülke arasındaki son günlerde yaşanan gergin durumun geçici olduğunu ve insanlar arasındaki dostane ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi. Anwer Hasan, Amerika ve Türk halkları arasında bir problem bulunmadığını ifade etti. İlk iş birliği eğitim alanında yapılmak üzere adımlar atıldı ve sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda da benzer işbirlikleri planlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç