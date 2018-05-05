Kargalı Semt Konağı’nın temeli dualarla atıldı

Gebze Belediyesi tarafından Kargalı Mahallesi ve bölgeye hizmet edecek olan Semt Konağı’nın temel atma töreni, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katımlılarıyla gerçekleşti. İçerisinde mahalle muhtarlığı ve düğün salonu bulunacak iki kattan oluşan semt konağının temel atma törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürü Abdülhalim Türkkanı, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, Kargalı Mahalle Muhtarı Yaşar Kandırıcı ve mahalle sakinleri katıldı. Programda kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Kargalı Mahalle Muhtarı Yaşar Kandırıcı, mahalleye olan hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdürü Abdülhalim Türkkanı, “Bugün sizlerle böylesine güzel bir organizasyonda olmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım yapılan bu eser hayırlara vesile olur. Güzel hizmetlerin sizlerle buluşması bizim en büyük amacımız. Bakanlık olarak bizlere de düşen bir görev varsa her zaman sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Gebze olarak her zaman bir arada olduklarını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Her zaman olduğu gibi Gebze ailesi olarak yine bir aradayız. Burada güzel bir günde, güzel bir projenin temellerini atıyoruz. Mahalle statüsü kazanan köylerimize yatırımlarımız arttırarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bugün de burada ihtiyaç duyulan semt konağının temelini atıyoruz. Şimdiden mahallemize ve bölgeye hayırlı olsun” diye konuştu.

Belediyenin sosyal alanda ihtiyaç duyulan her şeye cevap verdiğini dile getiren Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Güzel bir hizmetin başlangıcıyla ilgili temel atma töreninde sizleler birlikteyiz. Belediyelerimiz artık sosyal belediyecilik anlayışla vatandaşlarımızın ortak ihtiyaçlarına cevap vermede çok ileri seviyelere ulaştı. Ben bu hizmetin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından binanın temeli dualarla atıldı.