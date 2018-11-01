Kargo yüklü tır alev alev yandı

Olay 14.00 sıralarında Gebze D-100 karayolu Köşklüçeşme Mahallesi mevki'i yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kargo yüklü 01 DIL 97 plakalı tırın dorse kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken sürücü hızla aracından indi. Dumanların aleve dönüşerek hızla aracı kapladığını gören sürücü, tır çekicisini dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kargo yüklü tır dorsesi alev alev yandı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale etti. Zaman zaman patlama seslerinin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tehlike nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı yangında tır dorsesi tamamen yanarak kül oldu. Soğutma çalışmalarının ardından yanan dorse çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.