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23 Haziran 2017 16:38

Kargoda kimyasal madde sızıntısı

Kocaeli’nin İzmit merkezin ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde Seka Devlet Hastanesine gönderilen kutu içindeki kimyasal madde sızıntısı meydana geldi.

Kargoda kimyasal madde sızıntısı

23 Haziran 2017 16:38

Son derece tehlikeli ve öldürücü etkisi olduğu tespit edilen maddenin sızıntısından dolayı iki kargo çalışanı etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, İzmit merkezde yer alan bir firma tarafından SEKA Devlet Hastanesine gönderilmek üzere ‘Klisen’ isimli kimyasal madde kargo firmasına teslim edildi. Kutudaki kimyasal maddeden meydana gelen sızıntı sonrası bir süre sonra iki kargo çalışanı halsiz düşerek kendilerini kötü hissetmeye başladı. Bunun bölgeye ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kimyasal olaylara müdahale ekipleri ile 112 ekibi sevk edildi. Kutu içersindeki maddenin çok ve öldürücü olduğunun tespit edilmesi üzerine durum AFAD KBRN ekibine bildirilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sızıntının meydana geldiği maddenin tehlikeli olması nedeniyle AFAD ekibi maddeyi teslim almak istemedi.


Diğer yandan sızıntıdan dolayı etkilenen 2 çalışan ise olay yerine gelen özel kıyafetli 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alarak çevreye kimseyi yaklaştırmadığı kargo bürosundaki kimyasal maddeyi hastaneye gönderen firmanın yetkililerinin olay yerine gelerek teslim alacağı öğrenildi.




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