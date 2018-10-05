Karikatür Okulu sınava hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı 6 Ekim tarihinde yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yeni dönem için başvurular 17-30 Eylül tarihlerinde yapıldı. 125 kişinin başvuru yaptığı Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı 06 Ekim Cumartesi günü 11.00 ile 13.45 saatleri arasında yapılacak. SEKA Kültür alanında bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek yetenek sınavında başarılı olan 25 kişi, 13 Ekim de derslere başlayacak. Geçtiğimiz yıldan da 25 kişinin eğitim aldığı Karikatür Okulunda 50 kursiyer eğitim alacak.

Yetenek sınavı sonunda Karikatür Okulu'na girmeye hak kazanan kursiyerler, 04 Mayısa kadar sürecek eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek iyi birer karikatürist olma yolunda adım atmış olacaklar. Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan gençlerin kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulunda ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından dersler verilecek. Geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için açılan Karikatür Okulunda karikatür sanatının incelikleri gençlerle paylaşılacak. Kursiyerler SEKA Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde eğitim alacaklar.

Karikatür Okulu'na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor. 30 hafta süren eğitimler sonucunda birbirinden çarpıcı karikatürlere imza atan öğrenciler karikatür sanatına ilişkin tüm incelikleri Karikatürist Ahmet Altay'dan öğreniyorlar.