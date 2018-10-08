Karikatür Okulu yeni öğrencilerini belirledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı yapıldı.125 kişinin başvurduğu okula 50 öğrenci alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yeni dönem başlıyor. 125 kişinin başvuru yaptığı Karikatür Okulu'nda yetenek sınavı yapıldı. SEKA Kültür Alanı'nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Evi'nde gerçekleştirilen yetenek sınavında başarılı olan 25 kişi, 13 Ekim Cumartesi günü derslere başlayacak. Geçtiğimiz yıldan da 25 kişinin eğitim aldığı Karikatür Okulunda 50 kursiyer eğitim alacak. 125 kişinin 4 grup halinde katıldığı Karikatür Okulu Yetenek Sınavında, öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

İki yıldır Kocaeli'nde Karikatür Okulu'nda eğitim verildiğini belirten karikatürist Ahmet Altay, Kocaeli'nde karikatüre olan ilgiden bir çizer olarak memnun olduğunu ifade etti. İyi bir karikatürün çok iyi bir kurgu, espri, iyi bir metin ve iyi çizgiyle oluştuğunu karikatür okulunda da tüm bu aşamaların eğitiminin verildiğini söyleyen Altay, dünyada Kocaeli'nde faaliyet gösteren Karikatür Okulu gibi bir okulun olmadığını belirtti. “Kocaelililer bu konuda çok şanslı” diyen Altay, ülke genelinde karikatür kurslarının bulunduğunu fakat bu yapıda bir okulun mevcut olmadığının altını çizdi.

Karikatür Okulu'na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor. 30 hafta süren eğitimler sonucunda birbirinden çarpıcı karikatürlere imza atan öğrenciler karikatür sanatına ilişkin tüm incelikleri öğreniyorlar.