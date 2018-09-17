Karikatür Okulu'na başvurular başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yeni dönem başvuruları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karikatür Okulu'nda yeni dönem için başvurular başladı. 12-23 yaş arasındaki karikatüre meraklı herkesin başvuru yapabileceği Karikatür Okulunda kayıtlar, 17-30 Eylül tarihleri arasında resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ücretsiz olarak karikatür eğitimi alacak kursiyerler, 06 Ekim tarihinde yapılacak yetenek sınavında yeteneklerini sergileyecek. Yetenek sınavı sonunda Karikatür Okulu'na girmeye hak kazanan kursiyerler, 13 Ekim'de derslere başlayacak.

Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan gençlerin kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulunda ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından dersler verilecek. Geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için açılan Karikatür Okulunda karikatür sanatının incelikleri gençlerle paylaşılacak. Kursiyerler Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezi'nde eğitim alacak. 04 Mayıs'a kadar sürecek eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek olan kursiyerler iyi birer karikatürist olma yolunda adım atacak.

“Çocuk ve Dijital Bağımlılık” konulu 2. Bilge Şehir Uluslararası Karikatür Yarışması'na yaptıkları karikatürlerle katılan kursiyerler karikatür konusundaki yeteneklerini yılsonu sergisinde de gösterdi. Karikatür Okulu'na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler bu sanata dair tüm incelikleri öğreniyor. Eğitimler 30 hafta sürüyor.