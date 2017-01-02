Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele timleri, yılbaşı gecesinde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin önemli tatil yerlerinden biri olan Kartepe’de ve diğer bölgelerde yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir buçuk metreyi bulduğu Kartepe’nin ve diğer yüksek bölgelerin yolları Ulaşım Daire Başkanlığı‘na bağlı ekipler tarafından açık tutuluyor. Çalışma kapsamında tuzlama ve küreme uygulamaları yapılıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde kar temizleme araçları etkin biçimde yolları açıyor. Buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kartepe’de yol çalışmalarında yaklaşık 5 araç görev yapıyor. Yol kenarlarında biriken kar kütleleri dozer vasıtasıyla kaldırılarak yollar genişletiliyor. Yol kenarlarında kayarak mahsur kalan araçlar da iş makineleri yardımıyla kurtarılıyor.