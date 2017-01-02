Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 11:41

Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti

Karla mücadele çalışmaları yılbaşı gecesi de devam etti

02 Ocak 2017 11:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele timleri, yılbaşı gecesinde de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin önemli tatil yerlerinden biri olan Kartepe’de ve diğer bölgelerde yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir buçuk metreyi bulduğu Kartepe’nin ve diğer yüksek bölgelerin yolları Ulaşım Daire Başkanlığı‘na bağlı ekipler tarafından açık tutuluyor. Çalışma kapsamında tuzlama ve küreme uygulamaları yapılıyor. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde kar temizleme araçları etkin biçimde yolları açıyor. Buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kartepe’de yol çalışmalarında yaklaşık 5 araç görev yapıyor. Yol kenarlarında biriken kar kütleleri dozer vasıtasıyla kaldırılarak yollar genişletiliyor. Yol kenarlarında kayarak mahsur kalan araçlar da iş makineleri yardımıyla kurtarılıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
8
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç