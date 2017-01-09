Karla mücadelede 200 ton tuz döküldü

Körfez Belediyesi kar timi, 72 saattir aralıksız çalışmaya devam ediyor. Ekipler karla mücadele kapsamında sorumluluk sahasındaki yollara 200 ton tuz döktü.

Körfez Belediyesi, 7 adet jcb iş makinesi, 1 adet greyder, kanal açma aracı, saha takip aracı karla mücadele için çalışmalar gerçekleştirdi. 24 saat esaslı çalışan karla mücadele ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları çalışmalarda 200 ton tuz kullanarak yolların buzlanmasını önlemek suretiyle trafik akışını daha güvenli hale getirdi. Körfez Belediyesi ilk kar yağışına 50 personelden oluşan ekiplerle anında müdahale etti. Yolları kardan temizleyen ekipler daha sonra buzlanma olmaması için otomatik tuzlama aracı ile tuzlama yaptılar. Özellikle İlimtepe yolu gibi riskli bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması aralıksız şekilde yürütüldü.