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10 Haziran 2018 10:22

Karnesini getiren 2 bin çocuk hediye sinema biletini aldı

Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanına ortak olarak, karnesini getiren 2 bin çocuğa, sinema bileti hediye etti.

Karnesini getiren 2 bin çocuk hediye sinema biletini aldı

10 Haziran 2018 10:22


Faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atan Sepaş Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği ücretsiz bilet etkinliği kapsamında karnesini alan 2 bin çocuğa hediyelerini verdi. 4 ilde karnelerini alarak yaz tatiline çıkan 2 bin çocuk AVM’lerdeki Sepaş Enerji stantlarında karnelerini göstererek hediye sinema biletlerini aldılar.


Sinema biletini alan öğrenciler biletlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar istedikleri herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.




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