Karnesini getiren 2 bin çocuk hediye sinema biletini aldı

Faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atan Sepaş Enerji, bu yıl ikincisini düzenlediği ücretsiz bilet etkinliği kapsamında karnesini alan 2 bin çocuğa hediyelerini verdi. 4 ilde karnelerini alarak yaz tatiline çıkan 2 bin çocuk AVM’lerdeki Sepaş Enerji stantlarında karnelerini göstererek hediye sinema biletlerini aldılar.

Sinema biletini alan öğrenciler biletlerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar istedikleri herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.