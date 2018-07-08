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08 Temmuz 2018 00:44

Karşıdan karşıya geçmek isterken cipin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi ile yoldan karşıya geçmek isterken cipin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmek isterken cipin çarptığı kadın ağır yaralandı

08 Temmuz 2018 00:44


Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile yoldan karşıya geçmek isteyen Şükriye S.’ye (57) karşı yönden gelen İlhan B. idaresindeki cip çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Şükriye S., ağır yaralandı. Aracından inen İlhan B. ve kardeşi Celil B. yaşlı kadının yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şükriye S., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şükriye S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan aracın kaldırılması ile bir süre kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.


Şükriye S. ve kocasının bir anda önlerine çıktığını söyleyen sürücü İlhan B.’nin kardeşi Celil B., “Gölcük’ten geliyorduk. Sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan amca ve teyze bir anda önümüze çıktı. Amcaya çarpmaktan son anda kurtulduk ama teyzeyi kurtaramadık. Teyzeye müdahale etmedik. Ambulans geldi, şimdi hastaneye götürdüler” dedi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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