Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddenin karşısına geçmek isteyen Aysel M.’ye karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki 34 BE 1123 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aysel M. yol kenarına düşerek yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aysel M., Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracın çarpması ile başından ve ayaklarından yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.