Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı: 1 ölü

Kocaeli’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Karamürsel Kayacık mahallesi kavak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre; 34 NYB 61 plakalı araç sürücüsü Sadık E., D-130 karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aydan Özkaya (17) isimli bir kız çocuğuna çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yerde yatmakta olan kız çocuğunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ilk olarak Karamürsel Devlet Hastanesine daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Özkaya, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Yaşanan kazanın ardından gece geç saatlerde kaza yaptığı 34 NYN 61 plakalı aracı ile Karamürsel Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Sadık E. isimli şahıs, emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.