Kartepe 16 dalda spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak

Kartepe Belediyesi, 2018 yılı içerisinde 18 dalda gerçekleştireceği 16 daldaki spor etkinliğinin tanıtımını yaptı. Geçen yıllara oranla ilçede düzenlenecek spor etkinliklerinin sayısını arttıran Kartepe Belediyesi, su kayağı, dağ koşusu, futbol turnuvası, off-road şenliği başta olmak üzere farklı 16 spor dalında düzenlenecek organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Farklı tarihlerde yapılması planlanan spor etkinlikleri için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in katılımı ile tanıtım toplantısı düzenlendi. Kartepe Maşukiye’de bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya Kartepe Beldiye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Başkanı Muzaffer Çintimar, Kocaeli Amatör Sporlar İl Başkanı Murat Aydın ve çeşitli spor dallarının il ve ilçe temsilcileri ve kulüp başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, spora verdikleri değer ile her gün çalışmalarını arttırdıklarını belirterek, "Kartepe’de sporun bu anlamda ön plana çıkartılabilmesi Allah’ın bir lütfu. Kartepe’de sporun yapılabilmesi için gereken tüm koşulları Allah’ımız bizlere lütfetmiş. Spor yaptıktan sonra kamp yapabileceğimiz alanlar ve doğa ve adrenalin sporlarının yapılabileceği pistlere sahibiz. Küçük dokunuşlarla çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Dünya’da, özellikle Körfez ülkelerinde yaz kampı için Kartepe’ye gelen spor kulüpleri bulunmakta. Durum böyle olunca bize de sporun içinden gelmiş birisi olarak ve sporu seven bir Belediye başkanı olarak bize de bu fırsatı avantaja dönüştürmek düştüğünü hissettik ve bu organizasyonları yaptık” dedi.

Kartepe’de spor alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Üzülmez, “Biz sporu sadece performansa dayalı olarak değil, çocuklarımızın spor yaparak eğitilmesini ve Kartepemiz’de uzun yıllar kırsal alanda yaşamış kadınlarımızın sporla sosyalleşmesini, sporun sağlık alanındaki gerekliliğini görerek çalışmalar yaptık. Kartepemiz’in doğal güzelliklerini spor organizasyonları ile tanıtabilmek adına bu tür organizasyonları da yapıyoruz. Çünkü misyonlarımızdan bir tanesi de Kartepemiz’i dünyaya tanıtmak. Bizim spor alanında çalışmalarımız bir hayli fazla. Tesis alanında, kadınlarımız için yaptığımız spor alanları gibi birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Kadınlarımızın spor alanında ‘Biz de varız’ diyebilecekleri noktada engelleri kaldırdık. Sporcularımız başarılar elde etmeye başladılar ve bir üst seviyeye ulaştılar. Bu arada Kartepemiz’de spor kulüplerimizi ağırladığımız kamplarımızı, gençlik kamplarımızı yaptık” diye konuştu.

Spora verilen desteklerle birçok dalda başarı elede edildiğini söyleyen Kartepe belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe Belediyesi olarak okullarda ve bireysel alanlarda yaptıkları çalışmacılar ile Kartepe’ye sporcu kazandıran kulüplere ve sporla ilgili olan her organizasyona desteklerimizi veriyoruz. Bu desteklerin ve birliğin beraberinde gelen başarılar ile Kartepeli kulüplerimiz önemli başarılar elde ediyor. Futbol dalında elde edilen başarılardan bahsediliyor ama farklı spor dallarından, macera sporlarından tırmanma takımımız, çok yeni olmasına rağmen yamaç paraşüt takımımız, kısaca her dalda mahalli ya da ulusal alanda başarılar elde ediliyor. Kartepe, başarıların elde edilmesi için uygun bir nokta. Biz de Kartepe Belediyesi olarak gençlerimizi spor alanında destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.