Kartepe Acısu Mahallesi yolları asfaltlandı

Kartepe ilçesinde yağmursuyu hattı ve ızgara yapılan güzergahlarda bozulan yolların üst yapı iyileştirme çalışmalarına Acısu Mahallesi Doğu Sokak ve bağlantılı yollarda asfalt serimi şeklinde devam edildi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kartepelilerin aşırı yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına yürütülen alt yapı çalışmalarının bir ayağı da Acısu Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Ekipler, aşırı yağışlarda yaşanan su baskını olasılığı bulunan güzergahlarda yağmursuyu ızgara çalışmalarını tamamladı.

Acısu genelinde gerçekleştirilen yağmursuyu hattı ve ızgara yapım çalışmaları sırasında bozulan güzergahların iyileştirmeleri de kısa sürede yapıldı. Acısu Mahallesi Sapanca Yolu altında yer alan Doğu Sokak ve bağlantılı yolları mercek altına alan ekipler alt yapı çalışması biten güzergahların üst yapı iyileştirmelerini asfalt serimi şeklinde yaptı. Çözüm odaklı hizmet üreten Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Doğan Sokak ve bağlantılı Kıroğlu, Çınar ve Erbaş Sokaklara ızgara yapımı sonrası bozulan güzergahlara asfalt serildi.

Kartepe genelinde yürütülen alt ve üst yapı iyileştirmeleri ramazan bayramı öncesi ivme kazanarak aralıksız devam ediyor. Hemşehrileri tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalarla ilgili Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, “İlçe halkının beklentilerine karşılık veren düzenlemelerimiz sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayış için şimdiden teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzuntarla Mahallesi’nde park ve futbol sahası, Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Parkı ve Gençlik Parkı, Sarımeşe futbol sahası, Ataevler Mahallesi Vefa futbol sahası hizmete sunuldu. 60x110 metre alan üzerinde bulunan Maşukiye Futbol Sahası’nın daha önce yapılan tribünlerinden sonra gece karşılaşmaları için Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adet 18 m aydınlatma direği ve 24 adet led projektör montajı yapıldı.

Spor yatırımları hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemizde spor yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize eğitim alanında yapılan yatırımların yanı sıra bedenlerinin sağlıklı olmaları içinde spor alanları yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Kartepe’de yaşamanın ayrıcalık olduğunu her alanda yapılan yatırımlarla göstermekteyiz. Yapılan yatırımları değerli kılan hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alakadır. Hamdolsun hemşehrilerimizin bizlere verdiği destek ve projelerimize gösterilen ilgi bizlerin haklı gururu olmaktadır” ifadelerini kullandı.