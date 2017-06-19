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19 Haziran 2017 15:15

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde kaldırım düzenlemesi

Kartepe Belediyesi, yolların iyileştirilme çalışmaları kapsamında ilçenin farklı bölgelerinde yaya kaldırım düzenlemelerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Kartepe Ataevler Mahallesi’nde kaldırım düzenlemesi

19 Haziran 2017 15:15


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler üst yapı planlamaları kapsamında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği düzenlemelerine bahar ayları ile birlikte hız verdi. Ana arter güzergahlardaki yaya kaldırım çalışmalarının bir ayağı da Ataevler Mahallesi Faruk Nafız Çamlıbel Sokak üzerinde gerçekleştiriliyor.


Belediye ekipleri 960 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğindeki güzergahta kaldırım çalışmasını bayrama kadar tamamlamayı planlıyor. Kilitli parke taşı ile döşenecek kaldırımlar için 1440 metrekare parke ve 1920 metre bordür döşenmesi ile modern kaldırımlar ve yaya güvenliği sağlanmış olacak.


Kaldırım çalışması yanısıra üst yapı düzenlemeleri kapsamında Ataevler Mahallesi’nde Boran Sokak üzerinde 350 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki güzergaha 1750 metrekare parke ve700 metre bordür, Aybahçe Sokak üzerinde de 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki güzergah 3000 metrekare parke ve700 metre bordür döşenerek şık ve güvenli hale getirildi.


İlçede yaya güvenliğini ön planda tutan çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Eksikliğini gördüğümüz güzergahlarda yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yaya kaldırımı düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Halkımıza layık hizmetleri sunmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.




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