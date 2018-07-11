Kartepe atla terapi merkezi minikleri ağırladı

Kartepe Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Atla Terapi Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Karatepe Mahallesi’nde hizmet veren merkezin son ziyaretçileri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel bir anaokulunun minik öğrencileri oldu. Atla Terapi Merkezi’ni gezen miniklere yetkililer tarafından binicilik hakkında temel bilgiler verildi. Ata binmeleri için gerekli aksesuarların kullanım amaçlarının anlatımından sonra eğitmenler kontrolünde ata binen minikler, keyifli anlar yaşadı.

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