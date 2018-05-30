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30 Mayıs 2018 11:50

Kartepe Avluburun yolları yenileniyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Avluburun Mahallesi’nde yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kartepe Avluburun yolları yenileniyor

30 Mayıs 2018 11:50


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yıpranan yollar elden geçirilerek yenileniyor. Bu kapsamda beton yol uygulamaları da yapılıyor. Kartepe bölgesinde çalışmalarını sürdüren Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri mahalle yollarında çalışma gerçekleştiriyor.


Kartepe Avluburun Mahallesi’nde çalışma yapan ekipler toplam 2 kilometrelik İstiklal ve İzmit Caddesi yol bölümünü beton yol olarak yeniliyor. Mahalle içinde çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi yol bölümünde 300 metrelik de istinat duvarı çalışması yaptı.


Beton yol çalışması kapsamında her caddenin oluşturduğu iki kilometrelik yol kesiminde toplam 2 bin 300 metreküp beton kullanılıyor. Bin 600 metrelik kısmı tamamlanan yolun 400 metrelik bölümünde çalışmalar sürüyor. Beton yol çalışması tamamlandıktan sonra kaldırım uygulaması yapılacak. Kaldırımlarda 2 bin metrekare parke kullanılacak.


Öte yandan Kocaeli’deki ihtiyaç duyulan köylerde yol çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor. Yıpranan yollar yeniden modern hale getirilirken, parke, bordür işlemleri ile de ulaşım vatandaşlar için daha kaliteli hale getiriliyor.




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