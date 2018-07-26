Kartepe Balaban Mahalle Konağı Bitiyor

Mahalle konağının iç tefrişatı bitme noktasında gelirken, dış cephede yapılacak olan düzenleme sonrasında hizmete sunulacak.

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlara kavuşturarak yaşamlarını kolaylaştırma hedefinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile eski Balaban Mahallesi Sağlık Ocağı binasında yapımına başlanan restorasyon bitme noktasında geldi. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonun tamamlanması sonrasında Balaban Mahalle Konağı bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

Balaban Sağlık Ocağı olarak hizmet veren yapı rantabl hale getirilerek mahalle konağına dönüştürmek için başlatılan tadilat çalışması ile mevcut yapı kent olgusuna uygun fiziki görüntüsü ve içindeki fonksiyonları ile mahalle sakinlerine konak olarak hizmet verecek. Balaban Mahalle Konağı, bölge halkına 420 metrekarelik alanda KAR-MEK kurs merkezi, Emekli Evi, Bilgi Evi, Kadın Spor Merkezi, belediye hizmet birimleri yer alacak.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Balaban Mahallesi Sağlı Ocağı’nın devr alınması sonrasında ekiplerimiz tarafından çalışmalara hız verdik. Balaban Mahallemizde konak yapmayı uzun zamandır planlıyorduk. Mahalle dokusuna zarar vermeden eski sağlık ocağı içerisinde bitme noktasında gelen restorasyon çalışmaları hemşerilerimize yakışır olacaktır. Bina içerisinde çalışmaların bitmesi ile çevre düzenlemesi bina dış cephesinin yapımına geçilecek. En kısa sürede düzenlemeleri bitirip halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Kartepe Köseköy Şadırvanı Hizmete Açıldı

Kartepe Köseköy merkezde bulunan Köseköy Merkez Camii Şadırvanı’nın yapımı tamamlandı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Köseköy Merkez Camii Şadırvanı günümüz modernizasyonuna kavuştu.

Günümüz şartlarına uygun olarak hazırlanan projede Köseköy Merkez Camii Şadırvanı 185 metre kare olarak yapıldı. Zemin katta 14 kişi kapasiteli erkek wc ve lavabolar hazırlandı. Birinci katta abdest alma yerlerinden 30 kişi aynı anda abdest alabilecek. En üst katta ise iki derslik de Kur’an-ı Kerim dersleri verilebilecek. Köseköy Merkez Camii Şadırvanı arka tarafında kadınlar için de ayrı wc ve şadırvan hazırlandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemizde hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Köseköy’de şadırvan ihtiyacını kendi öz kaynaklarımızı kullanarak hazırladık. Yapılan çalışmalar sonrasında şadırvan modern bir görünüme kavuştu. Yapılan projelendirme ile şadırvan sosyal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlendi. Bu sayede mahalle sakinlerimize gereken hizmeti verecektir. Ayrıca burada geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimleri içinde imkanlar hazırlandı” dedi.