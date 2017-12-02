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02 Aralık 2017 10:42

Kartepe Belediyesi 200 hasta yatağı dağıttı

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi ilçe genelinde yatalak durumda olan hastalara, 2017 yılı içerisinde 200 hasta yatağı dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi 200 hasta yatağı dağıttı

02 Aralık 2017 10:42


Kartepe Belediyesi bakıma muhtaç durumdaki hasta vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Alo Evlat Hattı 2017 yılı içerisinde 200 yatalak hastaya, hasta yatağı verdi. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı ekibi tarafından dağıtılan hasta yatakları, hastaların ve ayrıca refakatçilerin işlerini kolaylaştırmak amaçlı düşünülerek imal ediliyor. Mekanik olan hasta karyolası üç katmanlı olarak üretiliyor ve hastanın rahatça hareket ettirilmesini sağlıyor. Böylece hasta ve hasta refakatçilerinin günlük yaşam kalitesinin artırılması sağlanıyor.


Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayış gereği, yaşam standartlarında temel ihtiyaçlarda fırsat eşitliği sağlanmasında sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Başkan Üzülmez, “Birgün herkes ihtiyaç sahibi durumuna gelebilir. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bu sonuçları yaşayabiliriz. Sosyal devletin önemi ve gereği de burada ortaya çıkıyor. Yardımlaşmak dinimizin de temel öğretilerinden biri. Göreve geldiğimiz günden itibaren ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. Güçlü devlet, güçlü belediyeler ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.




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