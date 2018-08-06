Kartepe Belediyesi Ağustos ayı meclisi toplandı

Meclis oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında söz alan Başkan Üzülmez “Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya’nın katledilmesi kan donduran bir olaydır. PKK bebek katiliydi, yine bebek katletti. Bu yaşanan durum onların son çırpınışlarıdır. Kökleri kazılacaktır. Bedelini ödeyeceklerdir. Başta şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalan ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Aşırı yağışlar hakkında bilgi veren Üzülmez “Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar olmaktadır. Belli bir alt yapı hazırlanmıştır. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçişte gereken yatırımlar yapılmaktadır. Toprağın emmesi gerekenden fazla yağmurun düşmesi sonrasında sel felaketi yaşanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde su giderine battaniye atılmasından dolayı tıkanma yaşandı. Sonrasında sel baskını oldu. Yaşanan sel felaketi sonrasında gereken destek verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Makam aracı hakkında ki soruya Başkan Üzülmez “İncitici, seviyesiz eleştiriler yapıldı. Hesap ve araç konusunda uzman sayılacak bilgi birikimim vardır. Halen daha ticaretin içerisindeyim. Nefsi ve özentiyle araç alınmadı. Kartepe A.Ş. bünyesine oluşan KDV’ye karşılık bu araç alınmıştır. Mesai saatleri dışında kendi aracımı kullanıyorum. Sosyal medya ve yandaş basına olayı farklı lanse edenleri biliyorum. Kamudan nemalanamayanlar tarafından yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Meclis gündemine geçilmesi sonrasında Uzuntarla Mahallesi, Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Ataevler, Rahmiyeve Uzuntarla Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği kabul edildi.Çepni Mahallesi’nde bölge halkının kapalı alanda yapılan sportif, kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, haftanın belli günlerinde de Pazar Alanı olarak kullanabileceği çok fonksiyonlu bina yapımı işlemlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak proje kapsamında yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan Maşukiye, İstasyon, ve Dumlupınar MahallesiUygulama İmar Planı Değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na havale edildi. Çepni Mahallesi’nde 1.477,62 metre kare yüzölçümlü taşınmaz üzerine cami yapılmak üzere Kartepe İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oy birliği ile kabul edildi.