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05 Haziran 2018 10:00

Kartepe Belediyesi ailesi iftarda buluştu

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ramazan Ayı münasebetiyle belediye personeli ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi ailesi iftarda buluştu

05 Haziran 2018 10:00


Kartepe Belediyesi çalışanları, Ramazan ayı münasebetiyle Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i ev sahipliğinde iftarda bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen iftara AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.


İftar öncesinde Başkan Üzülmez, belediye personeli ile sohbet etti. Birlik ve beraberlik içerisinde yatırımlara ve çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Üzülmez, “4 yılı geride bıraktık. Ramazan ayı münasebetiyle geleneksel iftarımızda bir araya geldik. Yola çıkarken belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Göreve gelirken Allah’ın rızasını kazanmak için çıktık. Bu rızayı kazanmak için gece-gündüz birlikte çalışıyoruz” dedi.


Üzülmez, “Güzel övgüleri hep birlikte elde ettik. Cennet Kartepe’ye hep birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz - edeceğiz. Önemli olan insanların gönlüne giden yolların yapılmasıdır. Bu durum hepimiz için geçerlidir” açıklamasında bulundu.


Başkan Üzülmez’in konuşması sonrasında Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunması sonrasında hep birlikte oruçlar açıldı.




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