Kartepe Belediyesi akaryakıt alım ihalesi yaptı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü tarafından talep edilen “Akaryakıt Ürünleri Alım İşi” ihalesi Fen İşleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Samet Vural başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından ihaleye 9 teklif verildi.

Kartepe Belediyesi toplantı salonunda internet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihaleye 9 istekli teklif verdi. Yaklaşık maliyetin 3 milyon 884 bin 560 TL olan ihaleye isteklilerden gelen en yüksek teklif 3 milyon 827 bin TL olurken en düşük teklif ise 3 milyon 781 bin 300 TL oldu.

Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.