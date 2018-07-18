Kartepe Belediyesi aralıksız çalışıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda, Kartepelilerin yoğun olarak kullandığı parklarda düzenleme ve peyzaj işlerine devam ediyor. Çalışmalarda Maşukiye Çiftlik Mahallesi’nde yapımına başlanan Çiftlik Çocuk Parkı’nda peyzaj ekipleri tarafından çiçek dikimine başlanıldı.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerinin çevreye yaydığı kötü kokuyu engellemek ve kara sinekle mücadele etmek amacıyla yerinde hijyen çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezi ve civar mahallelerde düzenli çöp konteynerlerini bitkisel ilaç karışımlı dezenfekte edilmesine devam ediyor. Eskimiş ve yıpranmış konteynerlerin tamirlerini yapan ekipler, yıkama aracı ile de konteyner temizliği yapıyor. İlçe genelinde sürdürülen konteyner tamiri sayesinde yaklaşık 142 adet yeni çöp konteynerinden tasarruf sağlandı.