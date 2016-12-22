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22 Aralık 2016 12:01

Kartepe Belediyesi, Arslanbey mezarlığına 600 metrekarelik otopark yapıyor

Kartepe Belediyesi, Arslanbey mezarlığına 600 metrekarelik otopark yapıyor

22 Aralık 2016 12:01

Kartepe Belediyesi, meydan düzenlemeleri kapsamında hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de kent estetiğine katkı verecek çalışmalarına hız verdi.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Arslanbey mezarlığına gelen ziyaretçilerin kullanması için 600 metrekarelik alanda otopark çalışması yaptı. Güzergahta trafik akışını rahatlatacak otopark çalışmasının ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Başkan Üzülmez’in, ihtiyaçlara hızlı ve pratik çözümler sunan çalışma disiplini kapsamında çalışan belediye ekipleri, ilçedeki boş-atıl alanları revize ederek hizmete dönüştüren projelerle fiziki ve görsel mekanlar oluşturma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede geliştirilen hizmetlerden biri olarak, Arslanbey Kabristanlığı karşısında dere kenarında bulunan 600 metrekarelik alanda projelendirilen otopark çalışmasında zemin düzleştirme yapıldı. Malzeme serilerek sıkıştırılan alana, 15 santim kalınlığında 90 metreküp beton dökülerek otopark alanını şekillendirdi.
Arslanbey Kabristanlık Otoparkı güzergahında Kartepe Belediyesi’nin yaptığı halka açık otopark çalışması ve çevre düzenlemeleri bölgeye hem görsel güzellik katacak hem de trafik akışını daha güvenli bir hale getirmiş olacak.



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