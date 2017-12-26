Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü Yerli Malı Haftasını unutmadı

12-18 Aralık arasında kutlanan “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında Kartepe’de bulunan bir AVM’de Bilgi Evi öğrencileri “Yöremi Tanıyorum, Yerli Ürünlerimi Biliyorum” programı kapsamında sergi açıp yerli ürünlerin tanıtımını yaptılar. Türkiye’nin yedi bölgesinin tanıtıldığı etkinlikte illerde yetiştirilen ürünlere, çıkarılan doğal kaynaklara, yöresel lezzetlere, son zamanlarda yapılan yerli çalışmalara, özellikle sanayi alanındaki son gelişmelere vurgu yapıldı.

Öğrencilere ve vatandaşlara yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemi anlatılarak, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla barkod numarası 869 ile başlayan ürünlerin satın alınmasına dikkat çekildi. Etkinlikte çocuklar bilinmeyen ama sağlık açısından çok faydalı kıymetli bitkileri de tanıtarak sosyal sorumluluk adımı atmış oldu, hem de insan ilişkilerini geliştirdiler.

Çocukların açtığı standı ziyaret eden Belediye Başkan’ı Hüseyin Üzülmez “Yerli Malı Haftasının kutlanmasındaki en önemli neden; Türk malının kullanımının bilinçli tüketici ve yerli malı kullanma tutum ve tasarrufuna önem vererek, yaygınlaştırılmasının özendirilmesidir. Daha küçük yaşlardan itibaren bu bilinci okul çağında çocuklarımıza verebilmeliyiz. Bu amaçla kutlanan bir haftamız da var. Yerli mallarını kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylece ülkemiz ekonomisini ve üretimini elimizden geldiğince desteklemiş oluruz” diyerek, kurulan stantları gezdi.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü’nün yerli malı etkinliğinde, çocuklar Başkan Üzülmez’in doğum günü de kutlayarak hoş bir sürpriz yaptılar. Aralarından bir arkadaşını sözcü olarak seçen çocuklar, Başkan Üzülmez’e “Kartepe’nin çocukları olarak, bize her zaman sevgi ve saygıyla baktığınız ve bize verdiğiniz değeri her zaman hissettirdiğiniz ve bize sağladığınız imkânlar için, çok teşekkür ediyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız ” diyerek sevgilerini sundular.

KAR-MEK Aşçılık kursu öğrencileri de Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’e yaptıkları özel doğum günü pastasını sundular. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, eğitmenleri ve vatandaşlarla toplu fotoğraf çektiren Başkan Üzülmez, anlamlı sürpriz için de ayrıca teşekkür etti.