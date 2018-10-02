Kartepe Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündemi öncesinde açıklama yapan Başkan Üzülmez, “1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutlayarak, Kartepe Belediyesi olarak 365 gün büyüklerimize hizmet ediyoruz. Alo Evlat projesiyle Kartepeli büyüklerimize bir evlat sıcaklığı ile hizmet verilmektedir. Büyüklerimizin her zaman yanındayız. Yaşlılarımızı yılın bir günü değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Çünkü yaşlılarımız toplumun mihenk taşlarıdır. Gün gelecek bizlerde aynı durumda olacağız. Bundan dolayı büyüklerimizi baş tacı etmeliyiz” dedi.

Muhalefet grubu tarafından Meclis gündemine getirilen İstasyon Mahallesi Meşelik ve Şehit Kamil Akgün Parkı'nda çocuk oyun gruplarının değiştirilmesi, parke taşı yapımı, İstasyon Mahallesi ışıklar mevkiinde yapılan battı-çıktı projesinden kaynaklanan kot farkı nedeniyle kat irtifa artışı, Suadiye ve Maşukiye Kent Meydanı projeleri, bisiklet dağıtımı sonrasında zarar gören bisikletler, İstasyon Mahallesi Atakan Caddesi'nde yapılan ışıklandırmanın Mithat Paşa Caddesi de ışıklandırma önergelerine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez cevap verdi.

Yapılan yorumlar hakkında konuşan Başkan Üzülmez, “Son 4.5 yılda Türkiye hatta dünya ortalamasının üzerinde parkı Kartepemizde yaptık. Son 6 ay içerisinde 15'in üzerinde park yeniden yapılmıştır. İmar olarak uygun olan her yerde yapılmaktadır. Parklarımız nüfusumuzun ortalamasının üzerindedir. Bizim gözümüzden kaçan yada tahribata uğramış yerler olabilir. Mesai arkadaşlarımız tarafından İstasyon Mahallesi Meşelik ve Şehit Kamil Akgün Parkı'nda çocuk oyun grupları hakkında gereken inceleme yapılıp bilgi verilecektir” diye konuştu.

Parke uygulaması hakkında da bilgiler aktaran Üzülmez, “Üst yapı çalışmalarında bir çok il ve ilçe belediyelerinden daha fazla yer yaptık. Kartepe Belediyesi yeni bir ilçedir. Alt ve üst yapısıyla köy ve belde kültürü ile gereken hizmetler gecikmiştir. Bu aranın kapatılması noktasında 250 Milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Kartepe'nin her yerine hizmet götürülmektedir. Ana yollara bakan yerlerde ekonomik anlamda durumu olmayanlara yardım edilmesi noktasında 100 metre kareye karar alınmıştı. Uygulamada farklılık ve adaletsizlik olduğunu isimli, belgeli bildirdiğinizde gereğini yapacağımın teminatını veriyorum. Yüzde 100 memnuniyet çok zor. Ekonomik anlamda bunu yaptıracak durumda olmayan birçok vatandaşımız talep etmezken, daha iyi olan, bu hizmete de ihtiyacı olmayan kişiler bu durumu hak olarak görerek, evinin arka bahçesini hatta otoparkını yaptırmak isteyenleri de gördük. Bu duruma çok dikkat ediyoruz. Hak ve adaleti dağıtmak için buradayız. Bu durum hakkında şahsıma özel olarak bildirilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Meclis gündeminde yer alan Uzunbey Mahallesi imar planı değişikliği maddesi İmar Komisyonu'na, 2018 yılı mali yılı ek ödenek, 2019 yılı mali yılı bütçe taslağı ve 2019 mali yılı performans maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapılacak olan kapalı pazar yeri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak proje kapsamına alınması maddesi kabul edildi. Kanun gereği Kartepe Belediyesi'nin 2018 yılı mali yılı ek ödenek, 2019 yılı mali yılı bütçe taslağı ve 2019 mali yılı performans maddelerinin görüşülmesi için 10 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da ikinci birleşimin yapılmak üzere kapatıldı.