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05 Eylül 2018 10:14

Kartepe Belediyesi Eylül’de toplandı

Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçe genelinde yapılan yatırımları değerlendirdi.

Kartepe Belediyesi Eylül’de toplandı

05 Eylül 2018 10:14


Kartepe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gostivar’da yapılan Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali hakkında meclise bilgi veren Başkan Üzülmez “İlk yurt dışı festivalini Sırbistan’ın Novipazar şehrinde, ikincisi Makedonya’nın Gostivar şehrinde yaptık. Büyük bir gururla gerçekleştirildi. Orada gördüğümüz soydaşlarımız kültürümüze karşı büyük bir özlem içerisindeler” dedi.


Sözlerine devam eden Başkan Üzülmez “Mehter Takımı eşliğinde belediye binasından Türk bayrakları ile tören alanına kadar giderken büyük ilgi gördük. Gostivar şehri yaklaşık 120 bin nüfusludur. Orada ki şartlara göre gelişmektedir. Türkler, Arnavutlar ve Mekadonyalılar bir arada yaşamaktadır. Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, Arnavut Müslüman bir belediye başkanıdır. Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiştir. Orada ne kadar önemli bir iş yaptığımızı gördük” açıklamasında bulundu.


Eylül ayı içerisindeki önemli gün ve haftaları da hatırlkatıp kutlayan Başkan Üzülmez, CHP grubu tarafından sorulan soruları de tek tek cevaplandırdı. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Başkan Üzülmez “Yeni belediye hizmet binasında çalışmalar tamamlanmıştır. Büyükşehir belediyemiz tarafından Kent Meydanı projemiz devam ediyor. Herhangi bir problem yoktur. En kısa sürede oraya geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.




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