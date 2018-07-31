Kartepe Belediyesi hizmet binası bitme aşamasına geldi

Kent merkezinin oluşacağı alanda inşası devam eden Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının çevre düzenlemesi ve iç tefrişatı yapılıyor. Yeni hizmet binası tamamlandığında 3 blok toplam 11 bin 324 metrekarelik alanda ilçe halkına son teknoloji ile hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden Kartepe Kent Merkezi Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binası kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.

Son teknoloji ile hizmet verecek olan Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı binada bodrum + 4 kat olarak hizmet verecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe halkımıza en iyi şekilde hizmet verecek binayı yaparken, gelecek olan nesilleri de düşündük. Modern ve tarihi çizgileri ile halkımızın kendisini evinde hissedeceği sıcaklıkta belediye binası yapılmaktadır. Belde kültüründen ilçe kültürüne geçerken Kartepemize gereken yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımların en önemlisi şehir merkezinin oluşması ve belediye hizmet binasıdır. Belediye hizmet binamızda iç tefrişat devam etmektedir kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.